Die Kirchgemeinde „Gundeldingen-Bruderholz“ sucht nach dem Alleinstellungsmerkmal ihrer Gotteshäuser. Wie die „Schweiz am Sonntag“ berichtet, will das Zwinglihaus ein „Leuchtturm“ im Bereich der Erwachsenenbildung werden. Dafür fusioniert es mit dem Forum für Zeitfragen, das im Sommer ins Gundeli zieht. Auch auf dem Bruderholz steht ein Ausbau an: Gemeinsam mit der katholischen Heiliggeistkirche will die Tituskirche ein «ökumenisches Zentrum der Stille» gründen. Damit werden Meditationen, Trauerseminare oder sogenannte Einkehrtage, Tage in der Stille, angeboten