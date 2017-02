Das Baselbiet hätte so viel, was es uns Städtern geben könnte. Was es mit uns teilen könnte. Uns eventuell gar schenken könnte. Da wäre zum einen das Geld, das man jenseits der Birs gerne bei sich behält und in automobilfreundlichen Asphalt investiert, anstatt die Stadt für ihre Zentrumsleistungen zu entlohnen. Da sind die feinen Chirsi, die dem Städter schmecken, notfalls auch als Kirsch. Da sind die Landschaften, in denen wir uns erholen. Die Menschen, die das Land in die blühenden Gewerbegebiete der Stadt entsendet, wo sie für unseren Aufschwung krampfen. Ganz zu schweigen von den feinen Rahmdääfeli, den herrlichen Würsten aus Arlesheim – oder meinetwegen auch das, was man im Landkanton für Wein hält. All das und mehr hätten wir mit Handkuss genommen.

Doch wenn es irgendetwas gibt, was wir nicht brauchen, liebe Landschäftler, dann sind das Triebe von eurem munter spriessenden Hochstammbaum der politischen Fehlentwicklungen. Dass euer Ex-Grüner Jürg Wiedemann jetzt auch uns mit seiner «Starken Schule» beglücken will, das legt sich um unsere Kehlen wie ein schlecht sitzender Seidenbändel. Dass der Mathematikpauker aus Blätzbums in Basel einen Lehrer gefunden hat, der mit ihm zusammen die erziehungspolitische Uhr auf kurz vor der Gründung der ersten Keltensiedlung zurückdrehen will, das schmerzt.

Da ist es ein kleiner Trost, dass Wiedemanns «Basler» Statthalter René Roca im tiefsten Aargau zu Hause ist und darum an der Urne nur wenig Einfluss auf die städtische Bildungspolitik haben dürfte. Auch aus dem Aargau hätten wir lieber was anderes übernommen. Vielleicht ein paar Riebli. Aus denen könnte man wenigstens eine Rieblitorte backen. Und darauf eine Zuckerglasur mit Baselbieter Kirsch giessen. Aber vielleicht wäre das ja für den Wiedemann und seinen städtischen Adlaten bereits zu viel der regionalen Harmonisierung gewesen.