Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück, findet der Baselbieter SP-Präsident Adil Koller: «Die Rechte im Baselbiet schürt immer wieder die Stimmung gegen Basel.» Irgendwann sei mit einer Reaktion zu rechnen gewesen. «Das Ausmass aber überrascht mich.» Tatsächlich: Baselland kommt in Basel derzeit ganz schlecht an.

Das zeigt die repräsentative Umfrage von bz und «Tageswoche» bei 1800 Teilnehmenden. Nebst den Krankenkassen-Prämien bereitet den Baslern gerade auch die Zusammenarbeit mit Baselland Sorgen. Über 70 Prozent finden, dass der Landkanton übermässig von der Stadt profitiert. Nur 12 Prozent sind anderer Meinung. Damit liegt das Baselbiet im Sorgenbarometer noch vor dem knappen Wohnungsangebot oder der Sicherheit im öffentlichen Raum.