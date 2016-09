Pascal Mangold, Chef des IT-Unternehmens Magnolia mit 45 Mitarbeitern, sagt zur „Schweiz am Sonntag“: «Wird die Initiative plangemäss umgesetzt, haben wir keine andere Wahl.»

Die drohenden Kontingente für EU/Efta-Bürger seien das Problem, «ich habe schon heute Mühe, hochqualifiziertes IT-Personal im Inland zu finden. Der Markt hier ist völlig ausgetrocknet». Er sei auf das Know How aus Drittstaaten und dem umliegenden Ausland angewiesen.

Initiative als Vorwand?

Mangold müsste laut eigenen Aussagen dringend aufstocken: Er möchte alleine am Hauptsitz in Basel die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden zwei Jahren verdoppeln.

Der Basler SVP-Regierungsratskandidat Lorenz Nägelin vermutet derweil, dass Magnolia die MEI „allenfalls“ bloss als Vorwand nutzen könnte, um den Wegzug ins grenznahe Ausland zu erklären. «Der wahre Grund dürfte darin liegen, dass die Löhne dort viel tiefer sind und die Firma somit weniger Ausgaben hat.»