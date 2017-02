Eine Welt, in der sich Menschen als Elfen und Orks verkleiden und sich dabei im Bogen- und Armbrustschiessen beweisen? Solche Szenen erinnern vor allem an Filme wie Herr der Ringe. Nun macht sich das Basler Unternehmen «Park of Fantasy» aber daran, genau diese Idee in einer realen Umgebung anzubieten. «Unser grosses Ziel ist es, eine Community zu schaffen, die jegliche Grenzen sprengt und Fantasyfreunde aus der ganzen Welt vereint», sagt Mitgründer Mike Häring.

In Ungarn möchten die Organisatoren zu diesem Zweck ein Areal in einen Fantasy-Park verwandeln. Auf einer ein Hektar grossen Fläche sollen Besucher in Zukunft in Zelten übernachten können. Um die Schlafplätze herum wird ein vollständiges Dorf aufgebaut: In Schnitzwerkstätten stellen Teilnehmer Alltagsgegenstände wie Geschirr aus Holz her, in einer Reitschule erlernen sie den Umgang mit Pferden und der Markt soll für die kulinarische Versorgung sorgen.

Dies und weitere Angebote verwandeln das Gelände in eine fiktive Welt. Die Teilnehmer leisten dazu ihren Beitrag, indem sie sich in verschiedenen Gewändern verkleiden und bestimmte Rollen übernehmen. So soll das Areal von tapferen Kriegern, edlen Damen und zahlreichen magischen Wesen bewohnt werden.