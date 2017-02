Während Tagen nahm die «Basler Zeitung» Anfang Januar Regierungsrätin Eva Herzog (SP) unter Beschuss. Sie hatte den Bankrat der Basler Kantonalbank entpolitisiert. Und dabei Priscilla Leimgruber neu eingestellt. Dies missfiel der «Baz»: Leimgruber sei in einen Skandal der Glarner Kantonalbank verwickelt gewesen, lautete die Botschaft einer Artikelserie.

Die Geschichte wirbelte kaum Staub auf, das «Regionaljournal», die «Tageswoche» und auch die bz griffen das Thema höchstens am Rande auf. Recherchen der «Tageswoche» zeigen nun, was die «Baz» unternommen hat, um doch noch den gewünschten Effekt zu erzielen: Ein Redaktor schrieb kurzerhand eine Medienmitteilung zuhanden der bürgerlichen Parteien, in der sich diese empören sollten. Die «Baz» würde dann den Inhalt als offizielles Parteien-Communiqué verbreiten, die Story so doch noch zum Fliegen kommen. Die Parteichefs lehnten ein solches Vorgehen jedoch ab, das Ganze flog gestern auf, was einen «Baz»-Redaktor seinen Job kostete, wie interne Kreise berichten. Er wurde sofort freigestellt. Die offizielle Sprachregelung der Zeitung lautet: «Die ‹Basler Zeitung› distanziert sich von diesem nicht abgesprochenen Vorgehen.»

Der geschasste Bankrat

Damit könnte man die Sache als unschöne Verfehlung eines Einzelnen, die konsequent geahndet wurde, abhaken. Doch die Affäre hat noch eine weitere Dimension. Recherchen der bz zeigen, dass der Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner mitmischte, als die «Baz» auf die Geschichte der umstrittenen Bankrätin Leimgruber aufmerksam wurde, und die Zeitung mit Informationen eindeckte. Diese Einschätzung teilen verschiedene Personen aus der Basler Politszene. Frehner war zwar kaum der einzige Informant der «Baz», und es ist journalistischer Alltag, dass Politiker Journalisten für Geschichten einspannen möchten. Persönliche Motive hätte er zudem. Dass der SVP-Präsident und die SP-Finanzdirektorin Eva Herzog politisch das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, ist bekannt. Wegen der von Herzog durchgeführten Reform des BKB-Gesetzes verlor Frehner sein lukratives Mandat als Verwaltungsrat der Kantonalbank. Selbst für einen Nationalrat vom Schlage Frehners eine schmerzhafte finanzielle Einbusse. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten jährlich Vergütungen und Sitzungsgelder von durchschnittlich über 50 000 Franken.

Und auch wenn Frehner nicht der einzige enttäuschte Bankrat sein dürfte: Der entlassene «Baz»-Redaktor ist persönlich befreundet mit dem Basler SVP-Präsidenten. Diese Nähe war innerhalb der «Baz»-Redaktion immer wieder ein Thema. Folglich ist es zumindest denkbar, dass sich der fehlbare Redaktor zuerst mit seinem besten politischen Kontakt beriet, ehe er den Bürgerlichen seine manipulierte Medienmitteilung anzudrehen versuchte.

Frehner bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. «Ich habe die besagte Medienmitteilung nicht gekannt.» Zwischen Weihnachten und dem 15. Januar habe er sich im Ausland aufgehalten. Entsprechend habe sich der «Baz»-Redaktor wohl an SVP-Fraktionspräsident Lorenz Nägelin gewandt und nicht an den Parteichef. Sowieso äussere er sich nicht zu Angelegenheiten rund um den Bankrat.

Eine plausible Möglichkeit

Recherchen der bz zeigen aber, dass ein anderer Hergang wahrscheinlicher ist, dass die Geschichte irgendwann eine Eigendynamik annahm. Dass der «Baz»-Redaktor unbedingt noch einen Weiterzug der Bankrats-Story schreiben wollte, und deshalb die fingierte Medienmitteilung verfasste. Wer diese wann genau erhielt, ist kaum mehr zu rekonstruieren – es existieren verschiedenste Versionen der Geschichte. Sicher ist: Die Mitteilung war Thema an der Grossratssitzung vom 11. Januar – und zwar nicht nur in den höchsten Etagen der Parteien. Dort fassten die Bürgerlichen empört den Entschluss, sich nicht vor den Karren der «Baz» spannen zu lassen. Dies würde auch erklären, warum CVP-Präsidentin Andrea Strahm nicht involviert war, wie sie gestern gegenüber der «Tageswoche» betonte: Sie ist nicht amtierende Grossrätin.