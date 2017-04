«Wir sind heute hier, um für ein breites und nachhaltiges Bildungsangebot einzustehen», sagte Anna Holm, eine der Organisatorinnen der Protestaktion in Basel und Delegierte der SP Baselland. Die Demonstration gegen die Abbaumassnahmen im Bereich der Bildung in beiden Kantonen, Basel-Stadt und Baselland, verlief gestern friedlich und ohne grosses Getöse. Eine Gruppe von ungefähr 80 Schülerinnen und Schülern versammelte sich am Barfüsserplatz und lief dann in Richtung Marktplatz die Freie Strasse hinab.

Initiiert von Luzern

Die Protestaktion wurde vom Verband Luzerner SchülerInnenorganisationen entwickelt und lanciert. Aus diesem Grund marschierten auch die Basler mit dem Slogan «#KeLoscht» durch die Strassen. Die Aktion wurde in Luzern, Basel, Aarau, Zürich und Genf durchgeführt. «Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler merken, dass sie ein Teil der Politik sind und auf diese Einfluss nehmen können», sagte Julie von Büren, die zweite Organisatorin der Protestaktion in Basel.



«Wir zeigen, dass wir mit der kurzsichtigen Politik, vor allem wie sie im Kanton Baselland betrieben wird, nicht einverstanden sind», so Holm in ihrer Rede am Marktplatz weiter. Im Kanton Baselland würden die Schülerinnen und Schüler die Sparmassnah- men enorm spüren.

Sie sagen laut und deutlich Nein zur Reduktion vom Freifachangebot an den Gymnasien, Nein zu den gebührenpflichtigen Instrumentalunterrichten, Nein zu den Kürzungen der Gelder aus dem Kanton Baselland an die Universität Basel und Nein zu den Pensenerhöhungen der Lehrpersonen. Auf die Rede folgte grosser Applaus der versammelten Schülerinnen und Schüler.

Ländler sprechen in der Stadt

Holm wurde 2014 an der Sekundarstufe Arlesheim-Münchenstein für ihre ausserordentliche musikalische Leistung vom Regierungsrat ausgezeichnet. Sie setzt sich auch im Rahmen dieser Demonstration vor allem gegen eine Hierarchisierung der Schulfächer ein. «Die Hierarchisierung verläuft ziemlich willkürlich und nervt», sagte sie. Dass so das Fach Musik so wenig geschätzt wird, sei nicht nachvollziehbar.

Dass es mehrheitlich Baselbieter sind, hat nach Adil Koller, Präsident der Baselbieter SP, vor allem damit zu tun, dass die Schülerinnen und Schüler auf dem Land schon mehr auf das Thema sensibilisiert wurden. So zum Beispiel an der Protestaktion 2015 in Liestal, die unter dem Motto «Bildung wahren statt sparen» verlief. Nun soll auch die Stadt aktiv werden. Holm findet den Platz in der Stadt jedoch auch aus einem anderen Grund attraktiv für eine solche Demonstration: «Wir können hier vermehrt auch die Leute für die Problematik sensibilisieren, die vielleicht nicht direkt von den Sparmassnahmen betroffen sind,» erklärten Holm und von Büren unisono.