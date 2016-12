Bereits über 80 Angebote

Am 22. August hat die bz gemeinsam mit der kirchlichen Fachstelle Katholisch bl.bs das Projekt «interaktive Flüchtlingskarte» lanciert. Ziel der Aktion ist es, für Betroffene sowie hilfswillige Private, Vereine oder Organisationen einen Überblick über alle regelmässig stattfindenden Betreuungsangebote für Flüchtlinge in der Region Basel zu schaffen. Diese Woche stellen wir an dieser Stelle ausgewählte Projekte vor. Am Dienstag ging es um das Basler Restaurant du Coeur. (bos)