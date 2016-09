Einst Gegnerinnen

Der Riss im Bündnis beispielsweise ist nicht neu. «Seit Elisabeth Ackermann und Mirjam Ballmer vor zwei Jahren Jürg Stöcklin an der Parteispitze abgelöst haben, agieren die Grünen noch regierungstreuer», schrieb die «Schweiz am Sonntag» 2012. Die Zeitung witterte damals den drohenden Bruch, da die Bündnispartner ihre Beziehungsprobleme erstmals an die Öffentlichkeit trugen. Pikant: An vorderster Front stellte damals Mück als Neo-Präsidentin aufseiten der Basta die Zusammenarbeit mit den Grünen infrage. Jüngste Diskussionen, wie etwa der Kampf der Basta gegen den zweiten Roche-Turm, haben das Bündnis vermehrt entzweit. Dies scheint sich nun auch im Wahlkampf niederzuschlagen.

Der Verdacht liegt nahe, dass die prononciert linken Wählerinnen und Wähler Ackermann die Beihilfe zum Wahlerfolg versagen. Den Grünen wiederum steht Mück zu weit links. Schlimmer noch: Der Zwist, sich nicht auf eine Kandidatin einigen zu können, scheint zudem Sympathisanten aus der grossen Schwester, der SP, abzuschrecken.