Als der Verkäufer erwähnt, dass in Basel viele Geländewagen herumkurven, verzieht Ackermann keine Miene. Im Gespräch spricht sie sich später für ein Verbot der «grössten Dreckschleudern» aus. Aber auch Steuererleichterungen für Elektroautos und ein Pilotprojekt für Road Pricing in Basel befürwortet sie. «Dadurch könnte Basel etwas zum globalen Klimaschutz beitragen.»

Neue Städtepartnerschaft aufbauen

Wenn Ackermann spricht, wählt sie jedes Wort mit Bedacht. Auch die Antwort auf die Frage, welche Ziele sie als Regierungspräsidentin anstreben würde, überlegt sie sich genau. «Ich würde sicher einen Teil von Guy Morins Politik weiterführen. Der erste Wechsel im Präsidialdepartement wäre auch eine gute Gelegenheit zur Prüfung der Strukturen.» Zudem möchte sie neben den bestehenden Städtepartnerschaften eine neue aufbauen. Mit einer Stadt in Griechenland oder Süditalien, um sie in der Flüchtlingskrise zu unterstützen. Und sie würde die Stelle für Behindertengleichstellung wieder einführen, die letztes Jahr weggespart wurde.

Die Wahl zur Regierungspräsidentin wäre in Ackermanns politischer Karriere eine logische Entwicklung. Die 53-jährige Gitarrenlehrerin gründete in den 80er-Jahren die Grüne Partei Basels mit. 2012 stieg sie zur Co-Präsidentin auf, letztes Jahr präsidierte sie den Grossen Rat. Mit dem politischen Aufstieg verstärkte sich auch ihre öffentliche Präsenz. Angesprochen auf Martina Bernasconis Rat zu einem Frisuren- und Kleidercoaching, verdreht sie die Augen. Die Meinungen, was schön sei, gingen auseinander. «Man warf mir auch schon vor, ich sei zu stark geschminkt.» Sie achte vor öffentlichen Auftritten aber mehr auf die Kleiderwahl. Nie fehlen darf ein leichter Schal. «Von denen habe ich Dutzende zu Hause», sagt Ackermann. Als das Gespräch zu Ende ist, schwingt sie sich auf ihr Velo und fährt im Basler Feierabendverkehr davon. Ein Elektroauto ist gerade nicht auf der Strasse. Dafür ein schwarzer, glänzender Geländewagen.