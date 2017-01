Kupfer statt Silber

Diese Vermutung hegt auch Sezer von den «Naarebaschi»: «Wer bisher eine Silberplakette trug, weicht in diesem Jahr vielleicht eher auf die aus Kupfer aus. Und wenn die Guggenmusikanten, die bisher Gold trugen, alle auf Silber umschwenken, könnte dies am Schluss schon einen Einfluss auf die Einnahmen haben.» Es werde in der Clique viel diskutiert, was strategisch besser gewesen wäre.

Alex Erasmo, Obmann der Basler Guggenmusik «Merlinschränzer», winkt ab: «Bei uns ist es jedem Mitglied frei gestellt, welche Plakette er tragen möchte. Die meisten tragen die gleiche, wie in vergangenen Jahren.» Ungeachtet des Motivs. Ausserdem könnten sie über den diesjährigen Plakettenverkauf nicht klagen. Der Obmann selbst hat sich noch nicht entschieden: «Vielleicht trage ich alle vier», sagt Erasmo.

Der Plakettenverantwortliche des Fasnachts-Comités kennt die aktuellen Verkaufszahlen. Nennen will Adrian Kunz jedoch keine: «Nach den ersten beiden Verkaufswochen sehen wir keinen Unterschied zu vergangenen Jahren.» Es seien weder mehr noch weniger Plaketten verkauft worden. Und die vier unterschiedlichen Motive könnten sowohl Vor- als auch Nachteil sein für den Plakettenverkauf. Ihm ist bewusst: «Es gibt natürlich persönliche Präferenzen», sagt Kunz. Aber die Unbeliebtheit der Silberplakette sei ihm bis jetzt nicht zu Ohren gekommen.

Der Produzent der Plakette hat da schon deutlich mehr mitbekommen vom Unmut der Traditionalisten über die Guggen-Plakette: «In meiner eigenen Clique musste ich mir auch einiges zu diesem Thema anhören», sagt Graveur Mike Müller. Er hat aber eine kleine Rache in der Hinterhand. Üblicherweise ist die silberne Version Vorlage für die grosse Zugsplakette, die alle Tambourmajoren am Revers tragen — so auch in diesem Jahr. Diesem Zwang können sich auch die strengsten Verfechter der traditionellen Fasnachtsmusik nicht entziehen.