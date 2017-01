Seit 30 Jahren war es im Januar nicht mehr so kalt wie in diesem Jahr. Der Schuldige für die Kältewelle ist schnell gefunden: «Stellen Sie sich vor: Eine Kaffeetasse fällt um, der Kaffee läuft über den ganzen Tisch. Auf das Wetter bezogen, heisst das, es leerte sich eine riesige Tasse voller kalter Luft über Russland aus und die verteilte sich bis zu uns», erklärt Karl Gutbrod, Geschäftsführer des Basler Wetterbüros «Meteoblue». Die eisigen Temperaturen stünden im Gegensatz zu den vergangenen drei bis vier Jahren: «Bis vor Weihnachten gab es die letzten vier Jahre über keinen richtigen Frost in Basel.» Es gebe aber halt selten ein «Durchschnittswetter», sagt Gutbrod.