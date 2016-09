Cramer ist auch deshalb Umfragegewinner, weil er den alten Hasen Stimmen wegzuschnappen scheint und mit der Tradition bricht, als Neuer zuhinterst anzustehen. Zwar zweifelt niemand daran, dass er wirklich gewählt wird – mit dem zweiten Podestplatz hätte aber kaum jemand gerechnet. In Jubel bricht der Anwalt aber nicht aus. Er reagiert in Cramer-Manier besonnen: «Es zeigt, dass der Mehrheitswechsel möglich ist. Es ist aber knapp, und wir müssen den Wahlkampf wie bisher durchzuziehen.» Das sagen alle Mitglieder der «Boygroup», wie die Gegner die vier Bürgerlichen nennen.

Es stimmt: Eine bürgerliche Mehrheit wäre alles andere als selbstverständlich – zumal mit Nägelin erstmals ein SVP-Politiker auf dem Ticket der Bürgerlichen kandidiert. Eine Partei, die im sonst linken Basel einen schweren Stand hat. So sagt SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels denn auch: «Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Stadt wie Basel einen Vertreter jener Partei in die Regierung wählt, die nur auf Abschottung bedacht ist. Eine gestärkte SVP ist das Letzte, was unser Wirtschaftsstandort braucht.» Was seine eigenen Leute angeht, spricht Wessels von einem «schlechten Ergebnis». Dass er selber in den zweiten Wahlgang geschickt würde, würde jetzt gewählt, erstaunt ihn nicht: «Mein Departement polarisiert, da wir für sichtbare Bereiche wie Verkehrspolitik verantwortlich sind.»

Katerstimmung bei den Damen

Nicht sehr amused reagieren die Kandidatinnen vom Grünen Bündnis. «Das Resultat macht deutlich, dass die kommenden Wochen kein Spaziergang werden und dass jede einzelne Stimme zählt», sagt Elisabeth Ackermann (Grüne). Sie hofft, die Wähler von der Wichtigkeit eines grünen Vertreters und einer Frau in der Regierung überzeugen zu können. Spielerischer geht Heidi Mück (Basta) mit dem für sie schlechten Ergebnis um: «Mein erster Gedanke war: Du hast keine Chance, also nutze sie.» In etwas ernsterem Ton sagt sie: «Die Regierungsmehrheit droht zu kippen. Das macht mich etwas ratlos.»

Christoph Brutschin dagegen ist gar nicht überrascht: «Ich habe immer gesagt, dass wir uns warm anziehen müssen. Die links-grüne Mehrheit ist nicht zementiert», sagt er – und spricht damit aus, was andere wohl zu wenig ernst genommen haben. Das hat sich nun geändert. Von links bis rechts betonen alle: «Wir müssen Vollgas geben!»