Wie Geier seien sie um seine Apotheke herumgetanzt, die Kaufinteressenten, erinnerte sich der ehemalige Inhaber der St. Jakobs-Apotheke, Jean Vuilleumier, in einem Zeitungsinterview. Die Apotheke, seit 1885 an der Aeschenvorstadt 68, war das letzte Gebäude auf der ehemaligen Baulinie und hätte in den 60er-Jahren weichen sollen, um Platz zu schaffen für mehr Autos und eine zweite Tramspur.

Doch sie ragt auch heute noch aus der Baulinie hervor, mittlerweile sogar als amtlich gewünschter Zeitzeuge, wie aus dem neuen Buch der Historikerin Hedy Tschumi-Häfliger hervorgeht. Die Apothekertochter hat im Auftrag der heutigen Besitzer der St. Jakobs-Apotheke, der Familie Lutz, die bewegte oder eben: nichtbewegte Geschichte des Gebäudes zusammengetragen.

Und dabei unter anderem ebenjenes Zitat des ehemaligen Besitzers hervorgekramt, das am Anfang dieses Textes steht. Und folgendermassen weitergeht: «Die Geier haben mit ihren Schnäbeln beinahe die Türe eingeschlagen, aber um keinen Preis der Welt hätte ich nachgegeben und sie verkauft – weder an einen Bauhai, eine Bank, Versicherung oder an Spekulanten.» Die Apotheke sollte an diesem Ort bleiben – basta.

Und das tat sie auch, obwohl die Pläne, die Aeschenvorstadt von 21 auf 27 Meter zu verbreitern, um dem zunehmenden motorisierten Verkehr und dem Tram Platz zu gewähren, vom Volk bereits abgesegnet waren. Abgerissen werden hätte es sollen, entweder in «gütlicher Übereinstimmung oder dann in einem Enteignungsverfahren», schreibt die Autorin – der Denkmalschutz habe nicht moniert, nur der Heimatschutz habe Einspruch erhoben.

In den letzten Monaten wurde die Apotheke total saniert – ein Vorhaben, für das eine Ausnahmebewilligung eingefordert werden musste, weil die zurückversetzte Baulinie weiterhin Gültigkeit hat. Doch die Bewilligung wurde erteilt, wie Marc Keller, Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartements, auf Anfrage sagt.

«Aus unserer Sicht ist dieses Gebäude ein Zeitzeuge, weil es anschaulich zeigt, wo die alte Baulinie verlief.» Es gebe heute keine Bestrebungen mehr, diese Linie durchzusetzen oder aus Gründen des motorisierten Individualverkehrs Gebäude abzureissen.