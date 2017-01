Der Basler Beizenchor, der seit 2013 unter der Leitung von Sarah Hänggi besteht, ist ein Chor der etwas anderen Klasse. Er mag es morbid und abwechslungsreich. Dazu wird am Jahreskonzert zum ersten Mal das gesamte mörderische Repertoire aus dem Sarg geholt. Das Liederprogramm schwankt zwischen Queen-Stücken, 90er-Jahre-Pop und französischen Trinkliedern aus dem 16. Jahrhundert. Langeweile scheint keine Chance zu haben. Man trifft den Chor nicht in Konzertsälen an, sondern in Bars und Kellern.

Samstag, Alter Zoll in Basel, 20.30 bis 24 Uhr; der Eintritt ist frei.

Harte Klänge bei Metal up your Ass!