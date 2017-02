Weg von den Konventionen hin zum Undefinierten? Wen dies anspricht, sollte am Freitag in der Markthalle am Konzert der Bieler Band Mirakolo teilnehmen. Die Band besteht aus vier Musikern: Trompetist, Saxofonist, Drummer und Bassist. Die jungen Musiker überzeugen mit einer Mischung aus schnelle Fingerakrobatik kombiniert mit bekannten Rhythmen. Gespielt in jazzigen und balkangroovigen Tönen sollten sie für gute Tanzstimmung sorgen. Freuen darf man sich ausserdem auf artistische Einlagen an den Instrumenten.

Freitag Markthalle Basel, Veranstaltungsraum F, 20.30 bis 22 Uhr, Eintritt: frei.

