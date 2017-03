Das 16-jährige Stimmwunder Michèle Bircher aus Lampenberg (Foto) singt in Begleitung der Lumberjack Bigband an der «Lang Music Night» in Liestal. Drei weitere internationale Top Acts werden zusammen mit Michèle und der Bigband den Besuchern einen hoffentlich unterhaltsamen Abend bereiten. Bald vier Jahre ist es her, seit Michèle bei der Sat.1-Casting-Show «The Voice Kids» in Deutschland das Publikum und die Jury mit ihrer kraftvollen Soul-Stimme gleichermassen begeisterte – und diesen Wettbewerb gewann.

Samstag: Saal im Hotel Engel in Liestal, 20 Uhr; www.ticketcorner.ch

500 Aussteller in Lörrach