Es war einmal im Kleinbasel. Da wurde in den Kinos noch geschossen und gebumst; gegessen, gesoffen, geraucht. Filme geschaut wurden auch. Am liebsten Krimis und Western. Oder, um Mitternacht, «Dracula mit seinen Fledermäusen».

Es gab das Royal beim Badischen Bahnhof, das Odeon in der Greifengasse, das Orient an der Klingentalstrasse, das Apollo in der Oberen Rebgasse, das Palace an der Unteren Rebgasse und das Clara am Claragraben, das früher Fata Morgana geheissen hatte.

Schiesserei im Kinosaal

Aber das berüchtigtste von allen Kleinbasler Kinos war das Union an der Klybeckstrasse. Hier, so wird kolportiert, schauten die Zuschauer anstatt auf die Leinwand manches Mal gebannter in die umgekehrte Richtung, nach hinten zur so genannten «Bumserloge», wo das knarzende Geländer so manches Pärchen verriet. Ebenfalls im Union soll während eines James-Bond-Films das Publikum nicht gemerkt haben, dass einer der Schüsse sehr real im Saal abgefeuert worden war – ins Gesäss eines Herrn Kalbermatten*.