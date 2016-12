Die Regeln werden verschärft – und das könnte Folgen haben: «Es ist nicht auszuschliessen, dass Institutionen nicht mehr vom Bund unterstützt werden», stellt Benno Widmer vom Bundesamt für Kultur klar. Denn der Bund ändert sein Förderkonzept für Museen und Sammlungen. Ab 2018 werden Betriebsbeiträge in einer offenen Ausschreibung vergeben – und die Kantone und Gemeinden verstärkt in die Pflicht genommen. «Wenn die öffentliche Hand am Museumsstandort die Unterstützung durch den Bund will, dann muss sie bereit sein, ihren Beitrag daran zu leisten», sagt Widmer.

Strenge Kriterien erfüllen

Bisher wurden die Subventionsempfänger direkt durch den Bund bestimmt. Mit der Kulturbotschaft 2016-2020 muss ein noch strengerer Kriterienkatalog erfüllt werden. Dies betrifft nicht nur inhaltliche Punkte wie eine gesamtschweizerische bedeutsame Ausstrahlung und Qualität oder eine innovative und vielfältige Vermittlungsarbeit. Vielmehr müssen auch finanzielle Kriterien erfüllt sein: So müssen die Institutionen über eine verbindliche Zusage von Kanton oder Gemeinde zur Mitfinanzierung verfügen – und das mindestens im Umfang des Bundesbeitrages. Gleichzeitig beträgt der Bundesbeitrag höchstens 30 Prozent des Gesamtbudgets des Museums, aber mindestens 250 000 Franken.

In Basel werden derzeit das Haus der elektronischen Künste, das Schweizerische Architekturmuseum sowie das Sportmuseum Schweiz gefördert. Sie alle würden sich schon seit längerem auf mögliche Veränderungen vorbereiten, sagt Philippe Bischof vom Basler Präsidialdepartement. Denn heute sei Basel verglichen mit anderen Regionen in einer privilegierten Situation, so der Leiter der Abteilung Kultur, «daher können wir nicht zwingend damit rechnen, dass dies auch künftig so sein wird». Immerhin erhalten die drei Basler Häuser insgesamt rund 770 000 Franken pro Jahr. Für Bischof ist das eine «gute Summe» angesichts der 5,1 Millionen für die gesamte Schweiz.

Bund müsste sich zurückziehen

Doch nun wird sich einiges ändern. Denn die Basler Häuser fallen aus der Bundesförderung raus, wenn der Kanton nicht den Mindestbeitrag der Förderkriterien daran zahlt, stellt Widmer klar. «Der Bund müsste sich dann zurückziehen.» Das ist auch den Basler Behörden bewusst. Beispiel Architekturmuseum: Dieses erhält derzeit vom Kanton Basel-Stadt 80 000 Franken im Jahr, was nicht den Vorgaben des Bundes entspricht. Zur Erinnerung: Der Bund fördert künftig nur noch in selber Höhe wie der Standortkanton und nur mit einem Mindestbeitrag von 250 000 Franken. Bischof spricht denn auch von einer «Herausforderung» für das Architekturmuseum. «Es müsste beim Kanton einen Antrag auf Erhöhung der Subvention stellen», sagt er.

Vor noch grösseren Schwierigkeiten steht das Sportmuseum. Denn dieses könnte schon bald gar keine kantonalen Subventionen mehr erhalten. Erst vor kurzem hat die grossrätliche Bildungs- und Kulturkommission beantragt, den Staatsbeitrag von 600 000 Franken für die Jahre 2016 bis 2019 abzulehnen. Der Regierungsrat wollte die bisher gewährte Subvention von 150 000 Franken pro Jahr weiterführen. Das Sportmuseum verspreche in seiner heutigen Form keine weitere Entwicklung. Und die finanzielle Sanierung könne aufgrund der möglichen Erträge nicht gelingen. Am abgelegenen Standort auf dem Dreispitz könne es sein Publikum nicht erreichen, begründet die Kommission.

Optimistischer blickt Sabine Himmelsbach in die Zukunft. Die Direktorin des Hauses der elektronischen Künste (HeK) zeigt sich davon überzeugt, dass ihr Haus hinsichtlich der Förderkriterien des Bundes gut aufgestellt ist. Das betreffe etwa die Einzigartigkeit der Sammlung und damit auch die gesamtschweizerische Ausstrahlung. Dafür erhält das HeK heute 420 000 vom Bundesamt für Kultur. Zudem beteiligen sich Basel-Stadt und Baselland mit 220 000 beziehungsweise 100 000 Franken, womit der Bund seine Beiträge ebenfalls an die regionale Förderung anpassen dürfte. Das könnte Folgen haben: «Bei Reduktion oder gar Wegfall der bisherigen Bundesmittel wären alle drei Basler Museen in ihrer Existenz gefährdet», stellt Kulturchef Bischof klar.