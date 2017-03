Dort, wo Mittel- zu Südosteuropa wird, liegt die Stadt, die wir heute besuchen. Eine bedeutende Hafenstadt ist sie, die vom Schiffbau, von der Fischerei, dem Weinanbau und dem Tourismus lebt.

Wir starten unseren Rundgang mit etwas Wuchtigem: Der Diokletianspalast gehört seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schon alleine, um einen Blick auf die Fassaden des Palastkomplexes zu werfen, lohnt ein Besuch. Der Jupiter-Tempel ist übrigens sehr gut erhalten.

Die Stadt ist auch berühmt für ihre vielen Museen und Galerien; unsere Wahl fällt auf die Galerie Meštrović; der Namensgeber war ein bekannter Bildhauer und Architekt, der Zeit seines Lebens internationale Erfolge feierte.

Danach zieht es uns raus an die frische Luft, an die Stadtpromenade Riva. Hier lässt es sich mit Blick auf die tiefblaue Adria wunderbar flanieren. Den Tag versüssen wir uns mit einem Glas vorzüglichen regionalen Wein in einer der zahlreichen Bars.

Bei kulinarischen Angeboten hat man in der Stadt sowieso die Qual der Wahl. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, ist der Eintopf Pasticada, der während zwei Tagen zubereitet wird. Erfrischung danach bringt sicher ein Glas Smutnica oder Hvar, ein Rotwein, der mit Schafs- oder Ziegenmilch gemischt serviert wird.

Wer sich ausserhalb der Stadt in der Natur vertun will, dem bieten die vielen umliegenden Inseln ein wunderschönes Reiseziel. Und auch der Nationalpark Krka ist ein Ausflug wert. Die besonderen Travertinkaskaden, über die das Wasser stürzt, sind beeindruckend.

Wie heisst die besuchte Stadt?

easyJet und die «Schweiz am Wochenende» verlosen unter allen Teilnehmern 1x2 Flüge ab dem Euroairport (Hin- und Rückflug) an den beschriebenen Ort. Das Reisedatum kann frei gewählt werden, die Buchung muss spätestens acht Wochen vor Abflug erfolgen.

Schreiben Sie eine E-Mail an verlosung@bzbasel.ch mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und der Post-Adresse. Einsendeschluss ist der 17. März 2017, der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten aller Teilnehmer werden an easyJet weitergeleitet.