Für Basel gehen die Verfechter des Bahnanschlusses von einer Zeitersparnis von 10 Minuten aus, von Mulhouse sind es 20 Minuten. Mit einer Fahrtzeit von 60 Minuten könnte der EAP für Fluggäste aus Strassburg interessant werden. Der öV-Anteil soll von derzeit 30 auf 43 Prozent gesteigert werden, bei den 6000 Mitarbeitern des Flughafens von 17 Prozent auf 27 Prozent.

An eine Anbindung des Schweizer Fernverkehrs ist vorerst nicht gedacht. Das liegt auch daran, dass die Züge derzeit nicht durch die Tunnel der Elsässer Bahn zwischen den Bahnhöfen SBB und St. Johann passen. Und für den Kanton Basel-Stadt verdeutlicht Alain Groff, Leiter Amt für Mobilität: «Unsere Priorität ist die S-Bahn.»

Im Rahmen des Agglomerationsprogramms 2019–2022 wurde der Bahnanschluss als vorrangiger A-Horizont eingereicht. Die Schweizer Finanzierung soll im Rahmen von Fabi im Step-Ausbauschritt 2030 erfolgen. «Der Kostenschlüssel zwischen Frankreich und der Schweiz ist noch offen. Wir erwarten eine Finanzierung des Bundes», erklärt Emanuel Barth, Projektleiter trinationale S-Bahn bei der Agglo Basel. Er geht davon aus, dass der Bundesrat sich frühestens 2018 zu dem Geschäft äussern wird. Die Vorlage würde danach in die Parlamente gehen, mit einer definitiven Entscheidung 2019.

Beteiligung der beiden Basel?

Ursprünglich war von 220 Millionen Euro die Rede – «zu den wirtschaftlichen Bedingungen von 2010 geschätzt», wie Vivienne Gaskell, EAP Mediensprecherin, mitteilt. In diesem frühen Stadium der Planung gibt es allerdings eine Kostenungenauigkeit von 30 Prozent. Schon 2013 waren Schätzungen von umgerechnet 275 Millionen Franken im Umlauf. Die Basler Regierung hat bereits 2009 eine Beteiligung von zehn Millionen Franken am Bahnanschluss in Aussicht gestellt. «Wenn dieser Beitrag tatsächlich benötigt wird, müssen wir noch einen Ratschlag dazu erarbeiten», so Groff. Den gleichen Betrag könnte es auch vom Baselbiet geben – hiess es zumindest einmal von der Regierung.

Der EAP selbst teilt mit: «Zur Finanzierung werden die Diskussionen zwischen Frankreich und der Schweiz im Laufe des Jahres anlaufen. Wer finanziert ist Gegenstand der Diskussionen.» Mit der Ratifizierung des neuen Staatsvertrags zum Steuerstreit dürften die Chancen für die Finanzierung steigen.