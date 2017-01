Noch im Frühjahr 2015 lag GC vor dem FCB. Nicht sportlich, versteht sich, sondern bezüglich der Einnahmen aus dem Online-Verkauf von Fan-Artikeln. So sagte es Marketing-Boss Martin Blaser damals gegenüber der Fan-Publikation «Schreyhals». Und Blaser muss es wissen, er war vor seinem Wechsel ins Joggeli im 2013 während 13 Jahren für die Vermarktung verantwortlich bei den Grasshoppers. Unterdessen hat der FCB den Zürchern aber auch im Online-Handel den Rang abgelaufen, mutmasst Blaser.

Obschon das Sortiment unter dem Berner in Basler Diensten gestrafft wurde, gibts im Online-Shop noch immer praktisch alles zu kaufen, was das Fan-Herz begehrt oder begehren könnte: von A wie Autospiegel-Fussballschuhe bis Z wie Zahnbürste. Es gibt Produkte für Kinder, Frauen, Männer und selbst Tiere.

Einnahmen stagnieren

Im Fach-Chinesisch nennt man den Verkauf von Fan-Artikeln Merchandising. Genaue Zahlen hierzu veröffentlicht der FC Basel aber nicht. Aus den Geschäftsberichten ist nur ersichtlich, wie sich die kumulierten Einnahmen aus Merchandising und Lizenzgebühren entwickelt haben. Zwar sind diese seit 2009 deutlich gestiegen, in den letzten Jahren stagnierten sie auf einem Niveau von knapp über 3,5 Millionen Franken (siehe Statistik). «Dass die Einnahmen nicht weiter gewachsen sind, liegt auch daran, dass zum Beispiel die Trikotpreise deutlich gesunken sind», sagt Florian Hamann, Leiter Merchandising und Lizenzen.

Guter Absatz im Raum Zürich

Während die Verkäufe im Fanshop beim Stadion in etwa konstant geblieben sind, haben die Verkäufe im Online-Shop stark zugenommen. Heute mache der FCB circa 15 Prozent seines Umsatzes über das Internet. Aus der ganzen Schweiz kriegt der FC Basel Bestellungen. «Gerade auch im Raum Zürich setzen wir ganz anständige Mengen ab», sagt Hamann.

Logisch, dass die Zahlen immer auch vom sportlichen Erfolg abhängen. Gerade bei internationalen Spielen können die Umsätze in die Höhe schnellen. Blaser spricht von mehreren zehntausend Franken an einem Champions-League-Abend (siehe Interview). Daneben steigen die Verkäufe von Fan-Artikeln auch an Weihnachten, beim Trikotwechsel Mitte Jahr oder bei einem Meistertitel oder Cupsieg in die Höhe.

Trotz der breiten Palette an Produkten für FCB-Anhänger sagt Florian Hamann: «Das Trikot ist ganz klar die Nummer 1.» Und deutlich am beliebtesten war im letzten Jahr das Leibchen von Basels Spielmacher Matias Delgado – egal, ob im Stadion- oder im Online-Shop.