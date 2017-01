75 Sparmassnahmen legte die Basler Regierung vor zwei Jahren vor. Damit sollten insgesamt 69,5 Millionen Franken eingespart werden. Die Regierung stand unter Druck, die Unternehmenssteuerreform II hatte deutlich grössere Löcher in die Staatskasse gerissen als erwartet. Ein strukturelles Defizit drohte. Kurz zuvor hatte zudem die bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat den Tarif durchgegeben und das Budget von Finanzdirektorin Eva Herzog zur Überarbeitung zurückgewiesen.

Auch zwei Jahre später sorgt das Sparpaket noch immer für hitzige Diskussionen. Erst letzte Woche hob das Basler Parlament die geplante Streichung der Subventionen für das Sportmuseum wieder auf, unter dem Strich 150 000 Franken jährlich. Nicht viel besser sieht es für die Kürzung der Subventionen des Zollis (450 000 Franken) aus. Auch die Einsparungen bei der finanziellen Unterstützung der überbetrieblichen Kurse (350 000 Franken) dürften im Grossen Rat keine Mehrheit finden. Selbst bürgerliche Politiker und der Gewerbeverband lehnen die Pläne ab. Man sei nicht mehr bereit, «die Kröte zu schlucken», nachdem das Entlastungspaket «bis zur Unkenntlichkeit zusammengekürzt worden ist», so der Gewerbeverband.

Grosse Brocken rausgestrichen

Tatsächlich scheiterte die Regierung mit ihren Sparplänen praktisch immer, sobald diese vom Parlament abgesegnet werden mussten. Kaum ein Thema waren Massnahmen, welche die Regierung in eigener Kompetenz umsetzen konnte. Bereits wenige Monate nach dem Vorstellen des Sparpakets strich der Grosse Rat fast fünf Millionen wieder aus dem Paket. Sozialminister Christoph Brutschin (SP) hatte vorgeschlagen, die Beihilfen zur Ergänzungsleistung zu kürzen. AHV- und IV-Rentner hätte so deutlich weniger Geld im Portemonnaie gehabt. Die Vorlage war bereits in der Kommission chancenlos geblieben.