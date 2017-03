Erinnerungslücken korrelieren meistens mit der Anzahl Gläser «Qualitätswein». Das Gute (okay, manchmal ist es auch weniger gut) an Filmrissen ist: Irgendjemand erinnert sich. An den Abend. An Dich. Schlimmstenfalls werden Deine Freunde die nächsten Jahre über Dich lachen. Da hilft mitlachen.

Der Darm ist inzwischen leer, die Blasen verarztet, das Alka-Seltzer im Magen. Alles wird besser. Auf dem Weg in die Küche stolpert der Fasnächtler beinahe über sein Kostüm. Jetzt erst wird ihm klar:

Dieser Mief!

So riecht nicht nur Regen. Aber das Kostüm war ja auch überall dabei: auf dem WC, in den Kellern, beim Essen. Radikale Fasnächtler schmeissen es sofort in die Waschmaschine, wehmütige lassen es noch einen halben Tag liegen, damit der Geruch der Fasnacht nicht ganz so schnell verduftet.

Räppli, überall Räppli!

Während sich der Fasnächtler über sein Kostüm beugt, rieseln Räppli von seinem Kopf. Bei genauerer Betrachtung wird ihm bewusst: Die ganze Wohnung ist voll. Den einen Trick, Räppli loszuwerden, gibt es nicht. Sie werden sich noch regelmässig zeigen bis zum nächsten Morgenstreich.