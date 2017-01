Die 2015 von Privaten und Wohngenossenschaften gegründete Initiative «Wohnen & mehr», die vom Kanton Basel-Stadt den Zuschlag für die Nachnutzung des Felix-Platter-Areals bekommen hat, gibt ordentlich Gas.

Bereits am 7. Februar werden sechs bis sieben Teams von Architekten und Landschaftsplanern vorselektiert. Juli/August sollen sie ihre Arbeiten abgeben; dann wird juriert. Anfang 2018 geht es in die Detailprojektierung, Mitte 2019 ist Baubeginn. Und ab Mitte 2021 sollen die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen, hiess es an einer Medienkonferenz von «Wohnen & mehr» und Immobilien BS.

200-Millionen-Investition

500 bis 550 Wohnungen sollen auf dem Areal beim Felix-Platter-Spital entstehen. Der jetzt noch in Betrieb stehende Spitalbau wird denkmalschutzgerecht vollkommen umgebaut. Hier entstehen dereinst 130 Wohnungen. Dieses Projekt wird separat ausgeschrieben und ist nicht Teil des nun beginnenden Wettbewerbs. 400 weitere Wohnungen entstehen neu auf dem frei werdenden Areal, nordöstlich, Richtung Stadt. Die beiden Personalhäuser werden voraussichtlich bis 2025 als Wohnheim für Flüchtlinge und Studierende nachgenutzt werden. Danach wird eine Renovation, ein Um- oder Neubau ins Auge gefasst, sagte Andreas Courvoisier, Vizepräsident von «Wohnen & mehr» an der Präsentation der Zwischenresultate der Planung.

Vorgesehen ist insgesamt ein breiter Mix von Wohnungsgrössen und Wohnformen, mit einem besonderen Augenmerk auf familien- und altersgerechten Wohnraum. In der Realisierung einzelner Wohnbauten arbeitet «Wohnen & mehr» mit bestehenden Wohngenossenschaften zusammen.