Wie die Studie in Bezug auf die Bedeutung der USR III für die Schweiz untermauert, sei mit der Abschaffung der privilegierten Besteuerung ein Umbau des Schweizer Steuersystems unvermeidbar. Ohne Ersatzmassnahmen verschlechterten sich für zahlreiche Unternehmen die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz relativ zum Ausland – rund ein Viertel des Schweizer BIP und jeder fünfte Arbeitsplatz könnten davon betroffen sein, wie die Bak-Modellrechnungen zeigen. Es gelte, trotz der deutlichen Ablehnung der jetzigen Vorlage, die wesentlichen und im Abstimmungskampf auch weitgehend akzeptierten Elemente der Reform herauszulösen und möglichst schnell in eine neue, mehrheitsfähige Vorlage zu überführen. Hierzu gehört neben der Abschaffung der Privilegierung zumindest auch die Förderung von Forschung und Entwicklung über eine Patentbox. «Keinesfalls darf es nun zu einer politischen Blockade kommen», betont Martin Eichler.

Roche und Novartis unglücklich

Die Belastung durch die Ablehnung der USR III könne sich neben den Verschlechterungen der Standortattraktivität auch im aktuellen Konjunkturzyklus niederschlagen. Die positiven Konjunkturerwartungen der Bak für 2017 und 2018 mit einem BIP-Wachstum von rund zwei Prozent hingen entscheidend von einer zunehmenden Investitionsdynamik ab. Eichler: «Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Entscheid zur USR III diese Dynamik auszubremsen droht. Dies würde die nach dem Frankenschock von 2015 jetzt spürbare Erholung wieder gefährden.» Roche und Novartis bedauern die Ablehnung. «Wir gehen davon aus, dass bald ein neuer Vorschlag ausgearbeitet wird. Ziel muss sein, Planungssicherheit zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu erhalten», heisst es bei Roche. Ähnlich klingt es bei Novartis: «Es ist weiterhin notwendig, eine Ablösung für die international nicht mehr akzeptierten Privilegien zu finden.» Es liege nun am Parlament, möglichst rasch ein neues Massnahmenpaket zu schnüren, das den Bedenken der Gegner Rechnung trage.

Suche nach Gründen

Der Baselbieter Regierungsrat Anton Lauber ortet drei Gründe, die zur Ablehnung geführt hätten. Wenn das Stimmvolk den Eindruck gewinne, dass von Seiten der EU oder der OECD Druck vorhanden sei, führe das zu Zurückhaltung. «Es reagiert nicht gerne auf Druck.»

Zweitens gehe es um das Portemonnaie. Die USR III hätte zu Mindererträgen geführt, besonders auf Gemeindeebene. «Und viele Kantone sind schon heute durch Sparpakete belastet.»

Drittens seien gewisse finanztechnische Instrumente, wie etwa der «kalkulatorische Zinsabzug auf dem nicht-risikotragenden Eigenkapital» nicht verstanden worden. Insgesamt sei das Abstimmungsresultat kein gutes Signal an die Welt und Europa. Jetzt müsse so rasch als möglich eine neue Gesetzesvorlage erarbeitet werden.

Kantonale Vorlagen auf Eis

Weil jetzt die bundesgesetzlichen Grundlagen fehlen, werden die kantonalen Vorlagen zur USR III auf Eis gelegt. Klar ist, dass die vom Bund in Aussicht gestellten Ausgleichszahlungen an Kanton Baselland (29 Millionen) und Basel-Stadt (50 Millionen) entfallen.