Ebenfalls bereits mit dem Arbeitgeber den künftig freien Mittwoch vorbesprechen können Michaela Seggiani, Nicole Amacher und Lisa Mathys. Die drei SPPolitikerinnen haben jeweils mindestens drei Grossräte mit Amtszeitbeschränkung vor sich. Ein vorzeitiger Rücktritt reicht und sie können bei den nächsten Wahlen als Bisherige antreten.

Eine Stimme Unterschied

Die knappste aller Nicht- oder Nochnichtwahlen hat übrigens Alex Ebi erzielt. Eine einzige Stimme hat ihm gefehlt, um auf der LDP-Liste im Kleinbasel an René Häfliger vorbei- und direkt in den Rat einzuziehen. «Schade, aber ich habe dich gewählt», habe er schon von vielen Freunden gehört. Auf die Nachfrage «nur mit einer Stimme oder mehrfach?» (was durch Kumulieren möglich gewesen wäre), hätten die Freunde dann häufig nur leer geschluckt, schliesslich hätte ihn jeder Einzelne zum Grossrat machen können.

Welche der 29 Politiker mit Amtszeitbeschränkung tatsächlich vorzeitig zurücktreten und welche der ebensovielen Nachrückenden tatsächlich nachrücken, wird sich zeigen. Der Versuch der bz, die knapp Nichtgewählten bereits kurz nach den Wahlen aus dem Abseits etwas ins Rampenlicht zu stellen, wurde nicht uneingeschränkt goutiert. Das gemeinsame Gruppenbild durfte im November nicht symbolträchtig im Vorzimmer des Grossratsaals aufgenommen werden, verfügte Thomas Dähler, Leiter Parlamentsdienste, der auf Nachfrage gleich das ganze Parlamentsgebäude als bz-Sperrgebiet deklarierte. «Mit einem solchen Bericht kommen gewählte Volksvertreter unter Druck, zurückzutreten», findet er.