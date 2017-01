Bei der Besetzung der Kommissionspräsidien verändert sich kaum etwas. Wie die „Schweiz am Sonntag“ berichtet, erschöpfen sich die Ansprüche der LDP darin, der FDP das Präsidium der unbedeutenden Wahlvorbereitungskommission wegzunehmen. Die Wirtschafts- und Abgabekommission bleibt hingegen in FDP-Händen.

LDP-Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein sagt, man richte sich darauf ein, den Vorsitz in der Bau- und Raumplanungskommission wieder selbst zu besetzen nach dem Wechsel von Conradin Cramer in die Regierung. Die LDP, die bei den Wahlen im Herbst vier zusätzliche Sitze erobert hatte, wird den Einflussbereich in den Kommissionen mit sieben zusätzlichen Sitzen jedoch bedeutend ausbauen können.