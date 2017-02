Hier werden die wichtigen Weichen gestellt. In den Kommissionen werden die politischen Geschäfte vorbereitet und oft bereits Vorentscheide gefällt, welche das Parlament dann regelmässig auch bestätigt. Gerade angesichts der denkbar knappen Mehrheitsverhältnisse im Basler Grossen Rat ist ihre Bedeutung daher nicht zu unterschätzen.

Am Mittwoch hat sich das rot-grüne Lager für die kommenden vier Jahre einen möglicherweise oft entscheidenden Vorteil verschaffen können. So konnten sich die SP und das Bündnis aus Grünen und Basta nach den Erfolgen im Wahlherbst nun die nummerische Überzahl in der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission, der Bau- und Raumplanungskommission sowie der Wirtschafts- und Abgabekommission sichern.