Olivier Messiaen hat seine «Turangalîla»-Sinfonie als «einfaches Liebeslied» beschrieben. Stimmen Sie dem zu?

Baldur Brönnimann: Ich würde sagen, es ist einfach und komplex zugleich. Es hat einerseits diese komplizierten Rhythmus-Skalen, aber andererseits sind die Themen klar zu erkennen. Liebe ist das zentrale Thema. Und es gibt zwar diese grosse Orchester-Konstruktion als Unterbau, aber im Charakter bleibt es ein Liebeslied. Die Komplexität muss leicht klingen. Das Orchester ist gross, aber der Spirit ist gewichtslos.

Letztes Jahr gab es ein Turangalîla-Ballett an der Hamburger Staatsoper. Evoziert diese Musik bei Ihnen Bilder?

Messiaen hat ja selbst assoziativ gedacht. Er war Synästhetiker. Er hat oft an der Orgel gesessen und die farbigen Scheiben angeschaut und dazu gespielt. Bei vielen Stücken hat er die Farben in die Partitur geschrieben. Er hat ständig assoziiert und deshalb kann man die Musik gut in Bilder übersetzen. Aber ich muss mich auf die Qualität der Klänge konzentrieren.