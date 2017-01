Aus einem anderen Antrieb heraus hat sich Freiermuth auf der Teilnehmerliste eingeschrieben. Als er erfahren hat, dass all die Altmeister wieder an den Start gehen, dachte er sich, dann mache er auch wieder mit. Und das, obwohl sein letzter Triumph erst drei Jahre zurückliegt. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, wer dreimal in Folge reüssiere, habe danach etwa zehn Jahre zu pausieren. «Dafür trommle ich viel zu gerne», sagt Freiermuth. Auch wolle er seine besten Jahre nicht einer Pause opfern, begründet der 27-Jährige weiter.

Rückendeckung erhält er von Hersberger: «Für ihn ist es zu früh, das Brysdrummle aufzugeben.» Es sei eine Bereicherung für den Anlass, wenn möglichst viele Hochkaräter mitspielten. Das sieht auch Caviezel so: «Das belebt die Konkurrenz. Ich freue mich, dass er wieder mitmacht.»

Freiermuth ist in Form

In der Favoritenrolle sieht sich kein Akteur. Wobei König und Caviezel vermuten, dass Freiermuth die Konkurrenz überflügeln wird. Der Frenkendörfer gewann jüngst das Regionale Preistrommeln in Liestal und letztes Jahr das Zentralschweizerische Tambourenfest in Möhlin. Um seine Chancen zu wahren, trainiert König «seriös», wie er sagt. Den genauen Trainingsumfang will er nicht verraten. Die Finalqualifikation sei sein primäres Ziel, sagt König, dessen Lieblingsmarsch der Pumperniggel ist. «Das Drummelfieber hat mich noch einmal gepackt.»