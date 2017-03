Uhrwerk aus dem Baselbiet

Im Innern der Uhren, die während der Kickstarter-Kampagne zu Schleuderpreisen ab 259 Dollar zu haben waren, steckt ein Werk der Firma Ronda aus Lausen. Für Ronda-CEO Erich Mosset eine interessante Zusammenarbeit, wie er auf Anfrage sagt. «Es ist nicht die erste Uhr von Liv, für die wir Werke liefern und in unserem Werk im Tessin auch montieren», sagt Mosset. Er habe Chazanow zwar nie persönlich getroffen, der Auftrag sei über einen Zwischenhändler in Asien erfolgt.

Den Kampfpreis erklärt Mosset mit «der neuen Art, Business über einen reinen Online-Kanal zu machen und sich so hohe Kosten für den klassischen Vertrieb zu sparen». Das verwendete Quarzwerk koste im Einkauf rund 20 Franken, seine Firma produziere im Jahr rund 20 Millionen Stück davon – sowohl in Asien als auch, für das Label Swiss Made, in der Schweiz. Chazanow sagt zum Preis: «Wir sind eine kleine Firma, machen keine teure Werbekampagne und so gehen 85 Prozent der Kosten direkt ins Produkt. Was bleibt, ist ein kleiner Gewinn und möglicherweise ein neuer Fan unserer Marke, der die nächste Uhr auch kaufen wird.»

Längst kein Einzelfall

Der Uhrendesigner aus Miami hat mittlerweile mehrere Nachahmer inspiriert. Insgesamt elf Uhrenhersteller aus England, Spanien, Norwegen, Singapur und weiteren Ländern sammeln derzeit auf Kickstarter ebenfalls Geld für exklusive Swiss-Made-Uhren. Und auch diese haben Erfolg, etwa die Firma Zelos aus Singapur, die 230 000 Franken für ihre «Swiss Watch Unlike Any Other» gesammelt hat. Auch ihre Kampagne endete gleichzeitig mit der Uhren- und Schmuckmesse. Und die Norwegische Firma Berg hat innert 14 Tagen ihr «ultimate minimalistic Timepiece» bereits 270 Mal verkauft das angestrebte Budget von 17 500 Franken um das dreifache übertroffen.