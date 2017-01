Mit Pfarrer Nabil besuchte er während seines Aufenthalts 200 Familien, verbrachte Zeit mit ihnen und überreichte Spenden. Dabei offenbarten sich ihm traurige Schicksale. Er nahm an einem Hochzeitsfest teil, zu dem das frischvermählte Ehepaar via Skype zugeschaltet war, weil es nach Europa geflohen war. Er traf einen Soldaten, der erst nach der vierten Verwundung aus dem Dienst entlassen wurde und der im Gefecht einen Arm verloren hatte. Wer mit Einschusslöchern in seinen vier Wänden lebt, hat nicht das schwerste Los gezogen. Das haben jene Flüchtlinge, die innerhalb Syriens auf der Flucht sind. Viele hausen in Kellerabteilen.

Kinder wünschen sich Waffen

Beck ist in die Provinz Hama in Zentralwestsyrien gereist. Die Mehrheit der Einwohner sind Sunniten, aber auch Christen und Aleviten leben in Hama.