Vergesst die Laufstege von Paris, Mailand und New York – die Trends werden auf den Strassen geboren. Freilich nicht irgendwo, sondern auf dem Catwalk der äusseren und inneren Route der Basler Fasnacht. Am Cortège ist jeweils zu sehen, was in der kommenden Saison den Ton angeben wird.

Visionär etwa das opulente Outfit des Obmanns der Privé-Waggis. Eine bunte, clever kombinierte Mélange, «Spontanmode», wie er sagt. Wir stellen fest: Weltoffen-crossover sah noch nie so gut aus. Die Narrenkappe aus Deutschland, die Holzzoggeli aus dem Elsass, und der Rest, der war königlich. Besonders die goldene Pluderhose aus edlem Satin.

Goldiger Patriotismus

Ein Augenschein der Basler Fasnachts-Streetwear 2017 zeigt: Gold ist wieder das Mass aller Dinge. So quasi als Kontrapunkt zur ohnehin düsteren Welt. Entsprechend glitzerten die teuflischen Blätzlibajass der Schindgrabe-Clique auf ihrem Wagen und stellten fest: «Goldig goot d Wält z Grund!».

Eine rosa Brille aufgesetzt haben derweil die Damen der Guggemusig Rätsch-Beeri. Ihr Kostüm in knalligem Pink machte trotz versch...ifftem Wetter gute Laune. Und auch hier: weite Pluderhosen in Dreiviertel-Länge,

e schyggi Sach. Leggings gehören jetzt definitiv in die Mottenkiste. Die Basler Knallhuuch-Clique setzte noch einen drauf und stieg ins figurschmeichelnde Knuddelkuschelhäsli-Outfit in Pink.

Auch eine gute Farbwahl: Der Stamm des Barbara-Clubs defilierte teilweise im königsblauen Hosenanzug, als Anlehnung an die EU-Fahne und den britischen Exodus. Der Rest trug Flagge – die britische. Überhaupt: Der Patriotismus kehrt in die Modewelt zurück. Der Baslerstab zierte so manch Kostüm am diesjährigen Cortège. Es ist wieder Zeit, Farbe zu bekennen.

Für den Fashion-Höhepunkt auf dem Basler Catwalk sorgte schliesslich die Guggemusig Schotte-Clique. Mit dem sexy Oversize-Sakko aus Pailletten in Regenbogenfarben sprengten die Herren den Rahmen und waren modisch voll im Bild. Wetterfest sei das Outfit allerdings nicht, stellte der Guggemajor fest. Aber das war richtig gute Mode noch nie. Damit muss der Trendsetter leben.