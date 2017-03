Die Runzle der BMG nehmen den türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan ins Visier mit ihrem Sujet "Dr Erdowaan":

Ganz langsaam drille si dr Schalter schneustraggs Richtig Mittelalter

Bald scho fehn si s ney Osmane

Wältrych mitenand a plane

Z erscht schnappt me sich dr Özalan

Denn kämpft me geege Kurdistan

Journalischte losst me jaage

Fraue mien e Kopftuech trage

Schribt ain iber si Gedicht

Seggle si empeert zem Gricht







Auch der Barbara Club schiesst Richtung Bosporus, obwohl das Sujet

"Dr Schuss isch duss, dr Brit macht Schluss" lautet.

But then they wänn es isch dr Waan

Verhandle mit däm Erdigan

Wo also wants tob e derbyy

And au no Euro-Member syy.

But that Man benimmt sich glyych

Like domools dää us Eesterrych.

And s Volk wird mit däm Fiehrer warm

And stregge glyy dr räächti Arm.