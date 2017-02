Während diesen ersten Tagen hält die Mutter ihr Kind eng am Körper. Dies wird sich auch in den nächsten drei Monaten nicht ändern, wie der Zoo Basel am Donnerstag mitteilte. Mit gutem Appetit trinkt der Kleine, der anders als die zuletzt im Zolli geborenen Schimpansen-Kinder ein dunkles Gesicht hat.



Auch die anderen Schimpansen haben grosses Interesse an Ozouri. So denken sie sich Wege aus, um der Mutter näher zu kommen. Diese hält sich jedoch von den Schimpansenjungs fern, und versteckt sich mit ihrem Kind, wenn es nötig ist. Auch Ausflüge in die Aussenanlage haben die beiden schon gemacht.