Schirmeck ist vielen älteren Elsässern auch deshalb ein Begriff, weil sich hier ein sogenanntes Sicherungslager befand. Der deutsche Gauleiter und überzeugte Nazi Robert Wagner schickte während der nationalsozialistischen Annektierung des Elsass von 1940 bis 1944 15 000 missliebige Gefangene in das Lager – zur Umerziehung, zum Arbeitseinsatz und auch zum Weitertransport ins KZ.

Im Mémorial, das wegen Umbauarbeiten bis Herbst 2017 geschlossen ist, wird schwerpunktmässig die wechselhafte Geschichte des Elsass von 1871 bis 1953 aufgearbeitet. Es ist der Zeitraum, in dem die Region viermal zwischen Frankreich und Deutschland die Nationalität wechselte und im Zweiten Weltkrieg 23 700 Elsässer als Zwangseingezogene auf deutscher Seite meist an der russischen Front verheizt wurden und umkamen oder später in der Kriegsgefangenschaft starben.

Ihre Namen, die der gestorbenen 4400 Deportierten sowie von 2800 Elsässern in französischer Uniform, die im Kampf um die Befreiung Frankreichs fielen, werden in alphabetischer Reihenfolge auf der Mauer eingraviert – auf ihre Funktion wird dabei ebenso verzichtet wie auf die geografische Herkunft. Auf der fünf Meter hohen und 80 Meter langen Gedenkmauer werden alle wieder vereint.

Mit Lothringen zusammen

Dazu kommen die Opfer Lothringens. Ursprünglich wollten die Lothringer eine eigene Gedenkstätte bauen – ein Projekt, dass wegen Finanzierungsproblemen scheiterte. Nach der Gebietsreform sind Elsass und Lothringen in der Region Grosser Osten fusioniert und da machte es Sinn, auch beim Gedenken zusammen zu arbeiten.

Fast neun Jahre hat es gedauert, bis die Liste der elsässischen Opfer fertig war, berichtete die Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace». Eine Fleissarbeit war es auch deshalb, weil man Verdoppelungen ausschliessen wollte. So fanden sich zu Beginn 54 Joseph Muller auf der Liste oder derzeit noch 38 Marcel Meyer. Die Lothringer sind noch nicht so weit und müssen die Namen von 6000 bis 7000 zivilen Opfern nachliefern. Sie werden nachträglich hinzugefügt.

Nachts beleuchtet

Das Projekt der Namensmauer wurde erstmals 2008 lanciert. Für den elsässischen Politiker Philippe Richert, heute Präsident der Region Grosser Osten, ist sie auch ein Ort des Gedenkens für Familien, die sonst keinen haben, weil es für ihre Angehörigen in den Wirren des Krieges oft keine Gräber gab. Die Mauer kostet umgerechnet 1,3 Millionen Franken. Sie wird nachts beleuchtet, sodass man sie von Schirmeck, das unterhalb der Gedenkmauer im Tal liegt, sehen kann.