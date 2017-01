Für 21 Grossräte bedeutete die gestrige Sitzung das Ende ihrer Karriere im Grossen Rat. Es war die Letzte der Legislatur 2013 bis 2017. Manche wurden abgewählt, andere treten nicht mehr an, und einzelne fallen der Amtszeitbeschränkung zum Opfer. Zu jenen gehört auch FDP-Grossrat Ernst Mutschler, der seit 2004 im Basler Parlament politisiert. Er verabschiedete sich mit einem lyrischen Votum, das hier wiedergegeben werden soll:

Frau Breesidäntene, Heer Statthalter, liebi Mitgliider vom Root

bii dämm Gschäft wird y zum letschte Mool do voorne zu Ihne reede!

Der Regierigspreesi sait allewyl d Stadtdail-Seggredariat, die syyge neutral

daas stimmt laider nit, sii sinn alles anderi, y find s hailoos fataal

zem Byschbyl der «Root/Grieni-Vorboschte» im Glaibasel

macht Wahlkampf fir die ney Kasärne, ohni langs Gfasel!

Au drum bitt y Sii der vorliigend Strychigs-Aadrag z understitze

daas zu Gunschte vo de Quartier-Dräffpinggt, daas wäär ainsaami Spitze!

Frau Breesidäntene, Heer Statthalter, liebi Mitgliider vom Root

jetzt möcht y no schnäll nimm zur Sach reede, y hoff das goot?

Vor allem Ain vo uns het jo daas versuecht uff d Spitze z dryybe

Är wird mit sym Verhalte au mir in schlächter Erinnerig blyybe.

E soo-n-e Verhalte isch fir e Parlamänt unwiirdig und e Schand

laider het me fir e soo ebber z stoppe no nyt in der Hand!

My Ruggdritt isch jo nit ganz freywillig, nai au dangg der Guillotyyne

und wenn y uff die vyyle joor zrugglueg, so duets mir schyyne

im Plenum isch s friehner scho no meh gange um d Sach

hit will me sich politisch profiliere, me git sich uff s Dach.

Aber zem Gligg isch es anderscht in de Kommissioone

Deert goots maischtens um d Sach und das duet sich loone!

Uff Ainzelni vo Eych möcht y an deere Stell nit wyter yygoo

nääbe Loob gääbs aber au anders, drum due-n-ys liebr syy-loo

Em neye Root wintsch-y aber, ass numme Lyt doo fiire wänn

wo am Reedner-Pult denn au wirklig no ebbis neys z saage hänn!

Statt underem Motto: «Y will zwoor nit verlengere», es duet mer Laid,

aber ych hätt halt au no gärn zu dämm Gschäft fascht s Glyyche gsait!

Iiber d Regierig han-y au no welle e baar Zwai-Zyyler schryybe

Denn han-y s aber nit numme us Zytgrind loo blyybe.

Zum Schluss mecht-y jetz vor allem au my häärzlig Dangg abstatte

fir Eyri Kollegialideet, die konstruggtive Stunde und au die glatte

Nodyyrlig au an die starggi Breesidäntene und ihrem Assistänt

und joo nit vergässe möcht-y, denn ihri Laischtig isch eminänt

y main die hilfsberaiti Frau- und Mannschaft vo und mit Thomas Dähler

Aadie Zämme, alles Gueti und Äxgyysy emänt fir myni Fääler!