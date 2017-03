Pascal van der Welle steht hinter seinem Stand und macht ein etwas nachdenkliches Gesicht. «Jedes Objekt hat seine kleine Geschichte. Und alles zusammen, das gibt die ganze, grosse Geschichte», sagt van der Welle. Er ist Organisator des «Euro-Airport-Tauschtag und Sammlerbörse», die gestern Sonntag 14. Mal in Folge stattgefunden hatte. Van der Welle ist seit Anbeginn dabei.

Erwerbbare Geschichte

Eine nostalgische, etwas eigenartige, aber auch liebenswerte Veranstaltung: hier wird Geschichte gezeigt, gleichzeitig ist sie materiell verfüg- und erwerbbar. Zahlreiche historische (und auch neuere) Flugzeugmodelle, Postkarten, Flugzeugteile, zu Lampenfüssen umgebaute Motor-Zylinder, Pistenlampen, gehören dazu.

Ein kleinerer Teil der angebotenen betrifft den Flughafen selbst: Es sind vorab viele Fotos ein paar wenige Objekte und Flugzeugmodelle, die auch tatsächlich einen Bezug zum Flugplatz Blotzheim (wie der Euro-Airport damals hiess) haben oder hatten.

Eines dieser Objekte ist das ziemlich beeindruckende verrostete Lochblech, ein Teil der ehemaligen Lochblech-Piste, die kurz nach dem 2. Weltkrieg bei Blotzheim ausgerollt wurde. Das Blech und ein kleines Modell der alten Holzhangars sind der Blickfang des Fördervereins Aviatikmuseum am Euro-Airport. Der Flughafen habe bereits zugesagt, für das Museum eine Fläche von 5000 m² zu reservieren, sagt dessen Aktuar Peter F. Peyer gegenüber der bz.

Wer den verschiedenen Gesprächen an den Ständen zuhört, merkt: Das hier ist ein Ernstfall. Da sind so viele Aviatik-Fachmenschen unterwegs, dass einem schwindlig ist wie nach einem Kunstflug. «Nein, das war der 4. Mai 1960, als die erste DC-8 der Swissair in Basel landete, ich weiss das», sagte jemand. Ein anderer Standbetreiber schwärmte: «Ja, als die Swissair Ende der 70er Jahre von Kuwait mit einigen Zwischenstopps nach Genf flog, das waren noch Zeiten. Und dann die Night Stopps... HB-IDB – India-Delta-Brösmeli wurde sie genannt. Ganz vorne war an der Kabinenwand eine Silhouette von Basel angebracht. Einfach schön!»

Die Tauschbörse ist eben auch eine Geschichtenbörse. Doch auch Neuigkeiten werden ausgetauscht. So soll eine südafrikanische Convair 340, ein zweimotoriger Kurzstreckenflieger aus den 50er Jahren, auf dem Anflug nach Basel sein. Sie sei bereits in den Farben der damaligen Swissair bemalt. Ein Besucher ahnt, dass Moritz Suter dahintersteckt. «Ausgerechnet er, der nicht unbedingt ein Swissair-Freund war», frotzelt er.

Ebenfalls im Anflug auf den Euro-Airport ist demnächst Brussels Airlines, und zwar mit einem für Basel (und die Schweiz) absoluten Novum: Der russischen Sukhoi 100 «Superjet». Die zum Lufthansa-Konzern gehörende Fluggesellschaft hat den 100-plätzigen Regionaljet von der irischen Cityjet eingemietet. Dem Vernehmen nach soll die Sukhoi 100 ab Montag in zwei Wochen eingesetzt werden. Neu hat eine Saab 2000 von Skywork einen Night-Stop in Basel (für den Flug nach London City), und Wizzair fliegt Basel an gewissen Tagen mit einem Airbus 321 an.