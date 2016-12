Die Schliessung des elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim, die Frankreichs linker Präsident François Hollande versprochen hat, rückt in weite Ferne. Grund dafür ist auch die erfolgreiche Verzögerungstaktik des Betreibers Electricité de France (EDF), wie die Tageszeitung «L’Alsace» berichtete.

Demnach hatte Umweltministerin Ségolène Royal EDF aufgefordert, bereits bis Ende Juni 2016 einen Antrag auf Beendigung der Betriebserlaubnis zu stellen – Voraussetzung, um bis Ende Jahr per Gesetz die Schliessung zu verfügen. Der Betreiber verweigerte sich diesem und forderte vorher Verhandlungen über seine Entschädigung beim frühzeitigen Abschalten von Fessenheim.

Zwar haben sich Regierung und Betreiber im August auf die Zahlung von 400 Millionen Euro entschieden – zuzüglich eines Betrags, der sich am aktuellen Strompreis orientiert. Absegnen aber soll dies der Verwaltungsrat von EDF erst am 24. Januar. Dann geht es auch um den erwähnten Antrag auf Beendigung der Betriebserlaubnis. Der Erlass für die Schliessung müsste dann in den folgenden vier Monaten erfolgen; das wäre im Mai 2017, und dann ist der Nachfolger von Hollande bereits gewählt.