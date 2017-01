Während der Fasnacht befindet sich die Stadt Basel im Ausnahmezustand. Das bedeutet natürlich nicht, dass keine Regeln gelten. Im Gegenteil. Im Kantonsblatt vom Samstag hat die Polizei die für die Fasnacht geltenden Vorschriften veröffentlicht.

Darin sind nicht nur die allgemeinen Eckpunkte, wie etwa Beginn und Ende des närrischen Treibens festgehalten. Auch ganz konkrete Verbote stehen dort geschrieben, manche davon entbieten nicht einer gewissen Kuriosität. Oder wussten Sie, dass es polizeilich verboten ist, vom Boden aufgelesene Räppli zu werfen? Dass sich das nicht ziemt, weiss zwar jedes Kind, doch ist offiziell verboten: «das unkontrollierte Werfen von harten Gegenständen (...) sowie (...) verunreinigenden Gegenständen, wie Spreu, Hühnerfedern, vom Boden aufgelesene Konfettis (sic!).»

Lichterlöschen ist eine Pflicht

In die gleiche Abteilung gehört auch ein weiterer Erlass. Das Lichterlöschen in der Innenstadt vor dem Morgestraich ist mehr denn Ehrensache, damit die Ladäärne unterschiedlichster Art ihre Wirkung bestmöglich entfalten können. Weitgehend unbekannt dürfte sein, dass polizeilich verfolgt werden kann, wer sich nicht daran hält. Aus der Vorschrift geht deutlich hervor: «Am Fasnachts-Montag (Morgestraich) sind Reklame-, Schaufenster- und Restaurationsbeleuchtungen in der Fasnachtszone von 03.30 bis 06.30 Uhr gegen die Strasse bzw. Allmend hin zwingend auszuschalten oder abzudecken.»

Damit nicht genug. Die Polizei legt weiter fest, dass Fasnachtszeedel sowie Schnitzelbangg-Zeedel «den Namen des Verlegers und des Druckers zu enthalten» haben. In Aussenquartieren ist indes das Muszieren jeweils von 07.00 bis 22.00 Uhr gestattet. Alles hat Grenzen, so auch die Narrenfreiheit, so scheint es.

Ernster Hintergrund

Doch ein grosser Teil der Vorschriften dient dazu, die Sicherheit während der Fasnacht zu gewährleisten. Stichwort «Besibe». Jedem Mitglied einer Wagenclique dürfte dieses Wort nur allzu bekannt sein. Es ist ein Akronym für einen wunderschönen Beamten-Terminus: Die Besibe ist die Betriebssicherheitsbescheinigung für Fasnachtsfahrzeuge.

Diese ist «bei einem Fachbetrieb des Motorfahrzeuggewerbes» (in aller Regel einer Garage) einzuholen und bedarf einer Kopie zuhanden der Kantonspolizei. Die Besibe kriegt nur, wer sich an die Regeln für Fasnachtsfahrzeuge hält. Diese besagen etwa, dass der Lenker eines Wagens mindestens 100 Meter durch den Rückspiegel retour sehen können muss. Auch die Mindestprofiltiefe für die Reifen und die Zufahrtsberechtigung in die autofreie Innenstadt «zwecks Taufe eines Fasnachtsfahrzeugs» am Sonntag vor dem Morgestraich ist geregelt.

Sollten am Cortège Schäden entstehen, könnte gar das Comité zur Verantwortung gezogen werden. Der siebte Punkt der Vorschriften sieht deshalb eine für das Fasnachtscomité obligatorische Haftpflichtversicherung vor, «für alle Schäden, welche in Zusammenhang mit seiner Funktion als Organisator des Cortèges entstehen». Wie hoch die Versicherungssumme oder die Prämie ist, wollte Comité-Obmaa Christoph Bürgin auf Anfrage der bz nicht genau sagen. «Ziemlich viel», sei es aber. Wie hoch der Bussenkatalog im Zusammenhang mit fasnächtlichen Übertretungen sei, war für die bz auch nicht zu erfahren, die Polizei stand am späten Freitagnachmittag nicht für eine Auskunft zur Verfügung.