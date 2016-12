Ich liebe Dorfknillen. Der Stammtisch mit knorrigen Typen, die burschikose Wirtin. Die Vitrine mit den Grosstaten der örtlichen Männerriege. Das richtige Leben eben. Mich stört es auch nicht, wenn die Salatsauce entweder aus dem CC kommt oder mit literweise Maggi angemacht ist. Oder beides. Anders im Landgasthof. Leberli mit Rösti, ein aus allen Nähten platzendes Cordon bleu. Herrlich!

Wenn da nur nicht die erlebnisgastronomischen Dauerbrenner wären, die garantiert am Nebentisch aufgefahren werden. Wenn Lätzchen umgebunden werden und heisse Steiner die Teller ersetzen, dann müsste man auf der Stelle flüchten, hätte man nicht schon bestellt. Denn in Sekundenschnelle erfüllt der Duft nach verbranntem Fleisch die Gaststube. Dazu das unvermeidlich einsetzende Geschnatter der Hobbybrutzler, deren Steaklein ganz sicher entweder zu blutig oder völlig durch gerät, nur nie richtig. Noch schlimmer ist nur das Fondue bourguignonne. Zum Glück hat der Zeitgeist, aka Magerwahn, diesem kulinarischen Verbrechen (fast) den Garaus gemacht. Statt in heissem Öl werden die Fleischstückchen in Bouillon zu Tode gequält. Ein schöner Anblick ist auch ein Fondue chinoise nicht. Mir ist ein Rätsel, wie da ein Mensch innert vernünftiger Frist satt werden soll.

Es sind solche Momente, in denen man sich in die Stadt wünscht. In ein Steakhaus, wo ein richtiger Grill und ein richtiger Koch für punktgenaue Garstufen sorgen. Oder zum Chinesen, dem es nie im Leben einfallen würde, seine Gäste mit mayonnaisebasierten Saucen bei Laune zu halten. Zudem ist in der Stadt die ganze kulinarische Welt zu Gast. Gut, in Basel auch mal mit Verzögerung. So gibt es peruanische Restaurants und japanische Restaurants. Aber noch kein einzig peruanisch-japanisches Lokal. Obwohl das doch der neueste globale Hit ist. Ich weiss nicht, ob man dort Meerschweinchen mit Stäbchen isst. Jedenfalls werden sie sicher weder gebrutzelt noch ertränkt.

