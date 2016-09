Im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) stellt der Bund bis 2019 6 Millionen Franken A-fonds-perdu-Mittel und 18 Millionen Franken in Form von rückzahlbaren Darlehen zur Verfügung. Mit A-fonds-perdu-Mitteln in gleicher Höhe beteiligen sich die drei Kantone. Dies teilen sie am Dienstag gemeinsam mit.

Die Beiträge sollen von BaselArea.swiss zur Stärkung der Effizienz und der Transparenz der staatlich finanzierten Innovationsförderung genutzt werden. Mit den Darlehen werden die Standorte Allschwil und Delémont weiterentwickelt.

Das Regionalmanagement wird durch den Verein Regio Basiliensis geführt. Er berät in dieser Funktion jegliche Schweizer Projektpartner und verwaltet die NRP-Gelder. (poe)