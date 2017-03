Der Plan sieht aus wie eine Patchwork-Decke. Welche Stücke gelb und welche rot sind, scheint keinen Sinn zu ergeben. Doch die Farbgebung des Plans basiert nicht auf Zufällen: Wo es gelb ist, wird gewohnt, da muss es ruhig sein. In den roten Teilen darf es auch mal lauter werden, weil dort Menschen gleichermassen leben und arbeiten.



Die Einteilung einzelner Innenstadt-Bereiche in reine Wohn- und Mischzonen passt Grossräten von links bis rechts nicht. Sie wollen die Patchwork-Decke innerhalb der inneren Stadtmauer ganz rot einfärben und die Lärmempfindlichkeitsstufen vereinheitlichen. Das Planungsamt aber macht auf seiner Website klar: «Eine grundlegende Revision ist derzeit nicht geplant.»

Ob die Regierung bei dem Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) über die Bücher gehen muss oder nicht, entscheidet der Grosse Rat voraussichtlich in seiner heutigen Sitzung. Zur Diskussion steht eine Motion, die Politiker verschiedener Fraktionen im Herbst unterzeichnet hatten. Die jetzige Einteilung entspreche nicht mehr der Stadtnutzung. Das Potenzial, das durch die Verkehrsberuhigung entstanden sei, könne so nicht ausgeschöpft werden.

Grüne und SVP mögen es ruhig

Die Regierung sieht das nicht ganz so: In ihrer Stellungnahme empfiehlt sie dem Parlament, die Motion als Anzug zu überweisen, was weniger verbindlich wäre. Dieser Empfehlung wird wahrscheinlich nur die CVP folgen. Das Grüne Bündnis und die SVP kämpfen dafür, das Anliegen ganz fallenzulassen. SP, LDP und FDP hingegen wollen die Regierung mit der Motion verpflichten, eine neue Vorlage auszuarbeiten.

Bereits 2003, als der aktuelle LESP erlassen wurde, gab er Anlass zu Diskussionen. Im Zentrum damals stand die Wohnqualität. So ist auch zu erklären, warum es auf dem Plan so viele gelbe Zonen gibt, in denen weniger Schallimmisionen zugelassen sind. Bei manchen Strassen gilt auf der einen Strassenseite eine andere Empfindlichkeitsstufe als auf der Seite gegenüber.



Im Jahr 2003 hat dies noch kaum jemanden gestört. Inzwischen stellt es für etliche Anwohner und Gewerbetreibende ein Problem dar. Prominentestes Beispiel ist die Rheingasse, die beim «Spitz» eine reine Wohnzone ist, gleich vis-à-vis jedoch, beim «Grenzwert», Mischzone. Dieselbe Situation zeigt sich etwa an der Schneidergasse oder am Münsterplatz (schwarz eingefärbt).



Diese Situation sei nicht mehr zeitgemäss, findet FDP-Grossrat Stephan Mumenthaler, der die Motion lanciert hat. «Ich möchte eine lebendige Innenstadt, wo wohnen und leben nebeneinander und miteinander möglich ist.» Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan sei ein kleinräumiger Flickenteppich, der zu Ungerechtigkeiten führe. Für Gäste von Boulevardcafés im selben Quartier oder im Extremfall in derselben Strasse würden verschiedene Regeln gelten.

Der Regierungsrat möchte die Möglichkeiten für Boulevardgastronomie ebenfalls verbessern, er weist aber darauf hin, dass die erlaubten Öffnungszeiten der Beizen von Fall zu Fall entschieden würden und nicht direkt mit dem LESP zusammenhingen. Ausserdem betont er, dass die Anzahl Menschen, die in der Innenstadt wohnten, durch deren Belebung nicht abgenommen habe. Mancherorts wohnten mehr Menschen als 2003, als der LESP in Kraft trat. Das gelte es zu berücksichtigen.



Die Motion wurde auch von Vertretern jener Parteien unterschrieben, die gegen eine Lockerung sind. Die Lärm-Debatte dürfte also nicht leise über die Bühne gehen – und auch nicht schnell.