Fünf Mitglieder braucht es für eine Fraktion. Genauso viele haben die Grünliberalen. Die Schwelle zur Fraktionsgrösse ist wichtig, nur wer in einer Fraktion ist, kann auch in die wichtigen Kommissionen gewählt werden. Dahin, wo die echte Arbeit im Grossen Rat erledigt wird.

Schlau also, wer sich als Einzelmaske einer Fraktion anschliesst. So wie das Annemarie Pfeifer getan hat, die sich als EVPlerin der CVP-Fraktion anschloss. Was vor einigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre, eine Protestantin bei den Schwarzen, das ist heute in vielen Kantonen und Ländern völlig normal.

Pfeifer repräsentiert innerhalb der CVP/EVP-Fraktion so etwas wie das christliche Gewissen. Wenn einmal ein Vorstoss kommt, der sich mit christlichen Werten beschäftigt, dann stammt er meist aus der Feder der Riehener Gemeinderätin.

Fünf mit voller Abdeckung

Keine Tricks haben die Grünliberalen nötig, sie sind mit fünf Grossräten genügend zahlreich, um eine eigene Fraktion zu bilden. Dieser gehören mit David Wüest-Rudin und Katja Christ der ehemalige und die aktuelle Parteipräsidentin an. Dazu gesellen sich IWB-Verwaltungsrat Aeneas Wanner und der ehemalige Freisinnige Dieter Werthemann. Werthemann, der Präsident der Fraktion, ist es, der in der Wortwolke unten hauptverantwortlich ist für die prominente Nennung des Begriffs «Kantonalbank».

Das staatliche Finanzinstitut ist Werthemanns liebstes Ziel. Wann immer es eine Möglichkeit gibt, die Bank weiter vom Kanton zu entfernen, ist Werthemann ganz vorne mit dabei. Am liebsten wäre ihm, die Bank wäre eine rein private Veranstaltung.







Darüber reden die Günliberalen: