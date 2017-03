Umfrage: Was macht Basel für Sie so lebenswert? Wir haben Basler Passanten, anlässlich der Publikation des Lebensqualität-Rankings gefragt, was sie an Basel schätzen.

Nivethan Sinniah, 22, aus Aesch Ich arbeite in Basel und finde es cool, dass hier so viele Läden und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe sind, das ist bei uns nicht so der Fall. Auch das Basel gleich an der Grenze liegt, finde ich gut. Vor allem mit meiner Familie gehe ich oft ins Ausland.

Irina Arbuzova, 39, Basel (Gellert) Basel hat eine super Grösse als Stadt, es ist nicht zu gross und nicht zu klein. Alles was man braucht zum Leben, kriegt man schnell. Auch die gute Erreichbarkeit von Basel innerhalb wie ausserhalb der Stadt ist toll.

Tobias Innermühle, 42, Basel Für die Grösse die Basel hat, läuft hier sehr viel was Veranstaltungen, Konzerte, Theater etc. angeht. Die gute Anbindung in der Stadt, wie auch von der Stadt weg, ist ebenfalls super, man ist schnell überall. Und natürlich ist der Rhein ein grosser Pluspunkt von Basel. Das einzige was vielleicht fehlt ist ein See...

Rebecca Maurer, 24, Möhlin Was Basel lebenswert macht, sind sicher mal der Rhein und das gute öV-Netz. Ausserdem ist es hier sehr sauber. Ebenfalls toll ist, dass hier von Schwimmbad bis Zolli alles vorhanden ist, alles was es zum Leben braucht bekommt man in Basel ohne Probleme.

Serena Iselin, 70, Basel Basel ist eine schöne alte Stadt, die einem alles bietet, was man zum Leben braucht. Auch Basel ist mein Zuhause.

Dylan Johnston, 40, Oberwil Für die Grösse, die Basel hat, sind hier die Einkaufsmöglichkeiten zwar ganz ok, aber jetzt nicht umwerfend. Zürich bietet in dieser Hinsicht schon etwas mehr. Ich mag dafür den Rhein und die Möglichkeit des Rheinschwimmens.