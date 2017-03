Als die Post im November letzten Jahres ankündigte, die Hauptpost-Filiale in der Basler Innenstadt per 2018 zu schliessen, war die Empörung gross. Sogar demonstriert wurde für den Erhalt der Post, die SP erwägte einen Rückkauf der Immobilie. Doch nun scheint 4001-Basel vorerst gerettet. "Die Basler Hauptpost wird nicht wie ursprünglich angekündigt per Ende 2018, sondern frühestens 2020 ihren Betrieb einstellen. Ein Weiterbestehen über diesen Zeitpunkt hinaus ist davon abhängig, ob die Wirtschaftlichkeit dieser Poststelle in den nächsten zwei Jahren deutlich verbessert werden kann", schreibt das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) in einer Mitteilung.

Das WSU danke der Schweizerischen Post AG und der Liegenschaftseigentümerin AXA-Winterthur, dass sie zu einer Lösung beigetragen haben. Verschiedene Gespräche hätten zu diesem Entscheid beigetragen. Angepasst werden jedoch die Öffnungszeiten: Künftig wird die Hauptpost nicht wie bisher um 07.30 Uhr öffnen, sondern um 9 Uhr. Wie es nach dem Jahr 2020 weitergeht, hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der Filiale ab.

Weitere Informationen folgen.