Mücks Wunschdepartement

Rote Hackenschuhe – Heidi Mück würde sie auch als Regierungsrätin tragen. Nach 12 Jahren im Grossen Rat will sie am 23. Oktober in die Regierung einziehen. Das Erziehungsdepartement soll es sein, das ist für Mück schon klar. Was sie anpacken will, ebenso. Die Lehrer von administrativen Aufgaben entlasten. Flächendeckend Tagesschulen einführen. Spezialangebote, die der integrativen Schule zum Opfer gefallen sind, wieder aufleben lassen, etwa Einführungs- und Fremdsprachenklassen.

Sollte Baschi Dürr Regierungsratspräsident werden, würde neben ihrem Wunschdepartement auch das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) frei. Mück, die die Arbeit der Polizei regelmässig kritisiert, als ihre Vorsteherin – «klar, das wäre schwierig», konstatiert sie. Das Departement würde sie gleichwohl übernehmen.

Im JSD könnte Mück wohl kaum so brillieren wie es der Kristallschwan in der Swarovski-Vitrine tut. In diesem Laden sei sie noch nie gewesen, Schmuck besässe sie nicht viel. Ihr Urteil fällt sie schnell und deutlich: «Hier glitzert es zu sehr.» Ihr kostbarstes Schmuckstück ist ein Armreif, den ihr ihr Partner einst aus Ägypten mitgebracht hat. Den Preis kennt sie nicht. «Aber ich habe gespürt, dass er mir etwas Wertvolles schenkt.» Sie trage den Armreif viel zu selten, aus Angst, ihn zu verlieren. Ein Accessoire, das Mück jeden Tag trägt, kommt zum Vorschein, als sie den linken Ärmel ihrer Jacke hochzieht: Eine Uhr mit dem Bild Che Guevaras auf dem Zifferblatt. Der marxistische Revolutionär hat es ihr angetan. «Er war ein schöner Mann.» Seine Visionen von Klassenlosigkeit und weniger Besitz findet sie «interessant».

«Vielleicht bin ich zu ehrlich»

Che wollte das System umkrempeln, Mück zumindest daran rütteln. Ihre Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme haben etwas Revolutionäres. Anstatt die Stadt immer weiter zu verdichten, schlägt sie etwa vor, unseren heutigen Platzbedarf zu diskutieren, gemeinschaftliches Wohnen zu fördern. «Es ist an der Zeit, dass wir beginnen, gross zu denken», sagt Mück bei einem Espresso. Zu ihren grossen Ideen gehört auch die Überwindung des Kapitalismus. Dazu steht sie, auch jetzt im Wahlkampf. «Vielleicht bin ich zu ehrlich.» Aber ihre Haltung zum Kapitalismus sei nicht von Belang, weil ihre Idee eher eine Vision als Alltagspolitik sei.

Vor dem Schokoladengeschäft Läderach überkommt Mück die Freude. «Ich liebe Pralinen.» Ihre Mutter betrieb das Café Gaiser bei der Heiliggeistkirche. Mück verbrachte viel Zeit in der Konditorei darüber. Dennoch sind ihr Berliner, Apfelstrudel und Co. nie verleidet. «In einem Süsswarenladen wäre ich gerne mal eine Nacht eingesperrt», sagt Mück und beisst in die Zitronen-Cheesecake-Praline, die ihr die Verkäuferin als Müsterchen gereicht hat.

Mück verlässt das Stücki schliesslich ohne Einkäufe – die im Läderach noch gekauften Pralinen hat sie bereits verputzt. In den Papeterieshop zieht es Mück nicht, obwohl sie «schöne Stifte und schönes Papier» mag. Dafür will sie sich zum Schluss ein Bild machen von den leerstehenden Läden im Stücki. Davon hat es einige, sie scheinen Mück in ihrer Ansicht zu bestätigen, dass das Shoppingcenter Kleinhüningen mehr schade denn nütze. Lieber sähe Mück Basler Kleingewerbe auf dem Stücki-Areal. Oder die freie Künstlerszene. So wie früher. Doch diese Zeit scheint weit entfernt, sie schlummert im Boden versunken wie die Überreste römischer Siedlungen. Darüber thront das Stücki. 32'000 Quadratmeter einkaufen bis zum Umfallen.