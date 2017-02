Neuer Präsident der Allianz ist der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger. Als ehemaliger SRF-Chefredaktor und FDP-Ständerat pflegt er in Bundesbern ausgezeichnete Kontakte und sagt: ««Ein gutes Projekt alleine genügt nicht, um sich in Bern Gehör zu verschaffen. Das muss professionell begleitet werden und es braucht starke Allianzen.» » Es seien zu viele Projekte, die um das Bundesgeld buhlen – eine strategische Planung sei deshalb unverzichtbar. Mit seinem Amtsantritt hat Leutenegger die bestens vernetzte PR- und Strategieagentur Dynamics Group mit Büros in Bern, Zürich und Genf ins Boot geholt. Als Geschäftsführerin der Städte-Allianz waltet Lobbyistin Bettina Mutter, die auf Einladung von CVP-Präsident Gerhard Pfister im Bundeshaus uneingeschränkten Zutritt geniesst.

Mit zwei Interpellationen von CVP-Ständerat Konrad Graber und SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo haben die Luzerner das Thema im Herbst bereits aufs politische Parkett gebracht. «Wird Luzern auf das Abstellgleis geschoben?», wollte die SP-Frau vom Bundesrat wissen. Und Graber, selbst Vorstandsmitglied in der Städte-Allianz, wollte wissen, ob «der Bundesrat dem Projekt den erforderlichen Stellenwert beimisst und die Realisierung energisch vorantreibt». Graber sagt auf Anfrage, dass die Städte-Allianz für Luzern sicherlich ein grosser Vorteil sei und dass «es sich in diesem Fall lohnt, die Dienste einer PR-Agentur in Anspruch zu nehmen.»

Basel hat fünf Jahre Rückstand

Vom Basler Herzstück war in Bern bis heute dagegen kaum die Rede. Einzig ein Lobby-Anlass im Dezember sollte die Bundespolitiker auf das Milliarden-Projekt aufmerksam machen. Hans-Peter Wessels (SP) gibt sich dennoch gelassen: «Der Platz auf der Prioritätenliste entscheidet sich nicht aufgrund der Anzahl Cüpli, die offeriert werden», sagt der Basler Baudirektor. Entscheidend seien dagegen das Kosten-Nutzen-Verhältnis – «und da habe ich keine Bedenken» – sowie die Projektreife. «Und daran müssen wir tatsächlich noch intensiv arbeiten», räumt Wessels ein. Das aber habe auch seinen Grund: Luzern arbeite bereits seit sieben Jahren am Tiefbahnhof und lobbyiere seither kräftig dafür. Die beiden Basel dagegen hätten die Projektierung erst vor zwei Jahren beschlossen. «Wir haben also einen Rückstand von fünf Jahren aufzuholen. Das schleckt keine Geiss weg.» Hinter den Kulissen sei die Region aber intensiv daran, den entscheidenden Stellen die Notwendigkeit des Herzstücks aufzuzeigen. «Das öffentliche Lobbying müssen wir allerdings noch deutlich steigern.»