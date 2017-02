Wer nicht in einer Notunterkunft übernachten wolle, der sei auch nicht auf Nothilfe angewiesen. Damit begründete der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr im «Tages-Anzeiger» die härtere Praxis gegenüber abgewiesenen Asylbewerbern. Seit dem 1. Februar wird zwei Mal täglich – am Morgen und am Abend – kontrolliert, ob sie in der zugewiesenen Unterkunft anwesend sind. Nur wenn das der Fall ist, erhalten sie das Nothilfegeld.

Die beiden Basel dagegen verfolgen eine weniger strenge Praxis und sehen keinen Grund, daran etwas zu ändern: In Basel-Stadt erhalten Nothilfebezüger eine Nothilfebestätigung vom Migrationsamt. Damit sprechen sie bei der Sozialhilfe vor und erhalten das Geld für die Dauer der Gültigkeit der Nothilfebestätigung: «Meist ist dies für einen Monat, in manchen Fällen für eine Woche», sagt Nicole Wagner, die Leiterin der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt.

Im Baselbiet müssen sich die abgewiesenen Asylbewerber alle drei Tage melden. «Die Regel gilt auch für Personen mit N- und F-Bewilligung», erklärt Asylkoordinator Rolf Rossi. Ganz am Anfang galt im Landkanton für abgewiesene Asylsuchende die tägliche Meldepflicht. Nach eineinhalb Jahren habe man sich davon verabschiedet: «Häufigere Kontrollen bringen nicht wesentlich mehr im Vergleich zum administrativen Mehraufwand», sagt Rossi.

Kontrollen können nicht verhindern, dass Personen verschwinden: «Im Jahr 2016 sind in Basel-Stadt von 267 abgewiesenen Asylbewerbern 47 untergetaucht», rechnet Wagner vor. Das sind gut 15 Prozent. Das Team Wohnen der Sozialhilfe überwache die Asyl-Liegenschaften regelmässig: «Abwesenheiten werden innerhalb von einer bis zwei Wochen festgestellt», sagt Wagner.

Im Baselbiet ist der Anteil kleiner: «Im Schnitt sind etwa 25 Personen dauernd untergetaucht», sagt Rossi. Das entspreche ungefähr 1,5 Prozent. Eine Person wird im Landkanton als verschwunden gemeldet, wenn sie zweimal hintereinander nicht erscheint. «Taucht sie wieder auf, muss sie erklären, weshalb sie verhindert war, um wieder Geld zu bekommen», sagt Rossi. (nla)